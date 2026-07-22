أمام تشيلي وبيرو.. كندا تأمل في استقبال أبطال

تسعى كندا إلى الاحتفال بمسيرة المنتخب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2026، عندما تستضيف تشيلي وبيرو ​لخوض مباراتين تجريبيتين في وقت لاحق من العام الجاري، إذ يأمل المدرب جيسي مارش في الحصول على استقبال بطولي.

وأعلن الاتحاد الكندي للعبة الأربعاء أن المنتخب يستضيف تشيلي في تورونتو 26 سبتمبر المقبل قبل الانتقال ‌إلى مونتريال لمواجهة ‌بيرو يوم الثالث ​من ‌أكتوبر المقبل.

وتلعب هاتان ⁠المباراتان التجريبيتان بمناسبة عودة كندا إلى أرضها بعد أداء تاريخي في كأس العالم، إذ فازت بأول مباراة لها في النهائيات الخاصة بالرجال بنتيجة 6-0 على قطر، وتأهلت إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة ⁠الأولى.

وقال المدرب مارش في بيان: «كان ‌الزخم الذي أوجدناه ‌لهذه الرياضة في البلاد خلال ​الأشهر القليلة الماضية ‌مذهلًا».

وأضاف: «ما كنا لنتمكن من تحقيق ‌ذلك لولا جماهيرنا، وتعد هذه المباريات فرصة لتقديم الشكر لهم ومواصلة البناء على ما حققناه في كأس العالم. ونأمل أن نرى الكنديين ‌يحتفلون بهذا الفريق باستقبال الأبطال ويحضرون بأعداد كبيرة في فصل الخريف».

وتعادلت كندا ⁠1-1 ⁠مع البوسنة والهرسك في مباراتها الافتتاحية في البطولة الموسعة، لتحقق أول نقطة لها في كأس العالم للرجال.

واحتلت كندا المركز الثاني في المجموعة الثانية لتضمن التأهل لمرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى بعد الفوز الساحق 6-صفر على قطر والخسارة 2-1 أمام سويسرا.

وانتظرت كندا حتى النهاية لتهز شباك جنوب إفريقيا في ​الفوز 1-صفر في دور الـ​32، لكن مشوارها انتهى بعد الخسارة 0ـ3 أمام المغرب في دور 16