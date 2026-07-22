مونديال 2026.. فوزينيا وهالاند يقتحمان القائمة المثالية

اختير فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، وأرلينج هالاند، مهاجم النرويج، ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي ​لكرة القدم «الفيفا» لكأس العالم 2026 بتصويت الجمهور، ليتم مكافأتهما على أدائهما المميز خلال مسيرة فاقت التوقعات لمنتخبيهما.

وتصدر فوزينيا تصويت حراس المرمى بنسبة بلغت 39.6 في المئة بعد سلسلة من العروض الرائعة لمنتخب الرأس الأخضر، الذي شارك للمرة الأولى في النهائيات، ‌ليحجز مكانه ‌في التشكيلة على ​الرغم ‌من ⁠فوز ​الإسباني أوناي سيمون ⁠بجائزة القفاز الذهبي، التي يتم اختيار الفائز بها من قبل مجموعة فنية تابعة للفيفا.

وتصدى فوزينيا صاحب الـ40 عامًا، الذي شارك في البطولة وهو غير مقيد في أي فريق بعد رحيله عن تشافيز المنافس في ⁠دوري الدرجة الثانية البرتغالي، لسبع تسديدات ‌في تعادل سلبي ‌للرأس الأخضر مع إسبانيا، التي ​توجت بالبطولة لاحقًا. ‌وساهم في خوض فريقه لشوطين إضافيين ‌أمام الأرجنتين، التي بلغت النهائي لاحقًا، قبل الخسارة في دور الـ32.

وحصل هالاند على 27.5 في المئة في التصويت الخاص بالمهاجمين بعد قيادة النرويج لبلوغ ‌دور الثمانية في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتها.

وسجل مهاجم مانشستر ⁠سيتي ⁠سبعة أهداف في خمس مباريات، منها ثنائية في فوز النرويج 2-1 على البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في دور الـ16، قبل انتهاء مشوارها في البطولة أمام إنجلترا.

وفيما يلي التشكيلة المثالية: حارس المرمى: فوزينيا (الرأس الأخضر)، المدافعون: الإسباني بيدرو بورو، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الفرنسي ​دايو أوباميكانو، الإسباني مارك ​كوكوريا، لاعبو الوسط: الإسباني رودري، الفرنسي مايكل أوليسيه، الإنجليزي جود بلينجهام، المهاجمون: الأرجنتيني ليونيل ميسي، النرويجي إرلينج هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.