في 60 دقيقة.. النصر يخسر التجريبية الأولى

اقتصر زمن المباراة التجريبية الأولى لفريق النصر الأول لكرة القدم في فترة الإعداد على 60 دقيقة، مقسّمة على شوطين، مساء الأربعاء أمام الفريق الثاني في نادي بنفيكا البرتغالي.

وانتهت المباراة، التي احتضنها أحد ملاعب نادي بنفيكا في العاصمة لشبونة، بفوز الفريق الأحمر «ب» 2-1 على النصر.

وأحرز عبد الملك الجابر، لاعب الوسط، هدف الفريق السعودي الوحيد، في الدقيقة 4.

واعتمد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الجديد لبطل دوري روشن، على 16 لاعبًا على مدى الشوطين، وبدأ بتشكيل ضمّ البرازيلي بينتو ماتيوس، في حراسة المرمى، والظهيرين ماجد قشيش وسعد الناصر، والمدافعين نادر الشراري والفرنسي محمد سيماكان، وعلي الحسن والجابر، لاعبَي الوسط، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي، والجناحين الفرنسي كينجسلي كومان وويسلي تيكسيرا، والمهاجم محمد مران.

وفي الشوط الثاني، أشرك بوستيكوجلو خمسة لاعبين، هم سالم النجدي، وهارون كمارا، وعبد الرحمن سفياني، وفارس سالم، وراكان الغامدي.

ووصل النصر إلى البرتغال، الإثنين، لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

ويلعب الفريق ثلاث مباريات أخرى خلال معسكره، تجمعه بميريد الإسباني، في 28 يوليو الجاري، وأستريلا أمادورا البرتغالي، في 1 أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني، في 4 أغسطس.