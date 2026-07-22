الهلال يجدد عقدي نوف وفاطمة

أعلن نادي الهلال، الأربعاء، عن تجديد عقدي نوف سعود وفاطمة منصور، لاعبتي الفريق الأول لكرة القدم للسيدات لمدة عامين.

ونشر الحساب الرسمي لسيدات الهلال على منصة «إكس» صورتين للاعبتين بعد مراسم التوقيع، وكتب: «نوف وفاطمة مستمرتان مع الهلال حتى 2028».

وانضمت نوف سعود «23 عامًا »التي تجيد اللعب في مركز الدفاع إلى الهلال عام 2022، وسجلت اسمها ضمن القائمة التي شاركت في النسخة الأولى من الدوري الممتاز.

أما فاطمة منصور المهاجمة البالغة من العمر 18 عامًا، فقد التحقت بصفوف الهلال في صيف 2025 قادمة من الاتحاد.

ويأتي تجديد عقدي نوف وفاطمة ضمن تحركات الإدارة الهلالية لتعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتضمنت التعاقد مع البرازيلية ألين ريس حارسة المرمى، والمدافعة الفرنسية كاثلين سوزا.

وعادت ألين مجددًا إلى الهلال بعد أن مثلت العلا في الموسم الماضي، بينما انضمت كاثلين إلى الأزرق قادمة من النصر.