تحت قيادة العطوي.. الفتح يستعرض بسداسية

اكتسح فريق الفتح الأول لكرة القدم نظيره جلاسيس يونايتد من جبل طارق بسداسية نظيفة في ثاني مبارياته التجريبية، الأربعاء ضمن برنامج معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية تحضيرًا للموسم الجديد.

وخاض الفريق الأحسائي مباراته تحت قيادة مدربه الجديد خالد العطوي الذي تعاقد معه النادي، الثلاثاء.

وحملت أهداف الفتح توقيع علي المسعود «هدفين» وفيصل الشرفاء «هدفين»، وسعد الشرفاء، والبرازيلي ماتشادو.

وأجرى العطوي عددًا من التغييرات خلال الشوط الثاني بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم ومستوياتهم الفنية.

ويمتد معسكر الفتح في إسبانيا حتى 4 أغسطس المقبل ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات، وتليها مرحلة أخيرة على ملعب النادي تستمر أسبوعًا قبل الدخول في منافسات دوري روشن السعودي.