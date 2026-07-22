* مقال اليوم من أخبار ودراسات العالم الذي نعيش، العالم الذي بدا ممتعًا ونحن نشاهد مونديال 2026، 104 مباريات، وكل مباراة صنعت لنا حكاية شيقة. لم يكن مونديال كرة قدم، بل رسالة تقول: بإمكان العالم أن يكون جميلًا ومسالمًا إذا اقتصرت حروبه على أرض الملعب، يفوز من يفوز ويتصافح الجميع.

* توفي عازف الجاز الشهير بلاس جونسون، جميعكم تعرفونه، حتى وإن قرأتم الآن اسمه لأول مرة، هو من عزف موسيقى المسلسل الكرتوني «بينك بانثر» أو النمر الوردي كما نسميه في منطقتنا العربية. لا بد أنكم الآن بدأتم بعزف الموسيقى الشهيرة في عقلكم، وربما تذكرتم مشاهد من المسلسل الأسطوري. الأمريكي بلاس جونسون توفي عن 94 عامًا، بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاح في المسرح والاستوديوهات رافق خلالها أساطير الغناء الأمريكي. موسيقى بينك بانثر من تأليف هنري مانشيني، الذي كان يرى في جونسون عازفًا عبقريًا. كانت وما زالت عندي قناعة بأن الموسيقى هي أسرع لغة يفهمها ويحفظها البشر، تخيلوا كيف وصلت موسيقى عُزفت في أمريكا إلى أطفال العالم في كل مكان. كان أحد الأصدقاء طويلًا نحيلًا، لذا أطلقنا عليه لقب النمر الوردي، ولأنه كان عصبيًا كنا نخشى غضبه، فلم نكن نقول له النمر الوردي بشكل مباشر، بل ندندن موسيقى النمر الوردي وهو يفهمها!.

* إذا كنتم لا تصدقون كل الدراسات فعذركم معكم، حتى أنا لم أعد أصدقها كلها لكثرتها، ولتناقضاتها أيضًا. من المؤكد أنكم قرأتم عن الآثار السلبية التي يسببها الحزن الشديد على صحة الإنسان، لكن الدراسة الجديدة تقول إن السعادة الشديدة أيضًا قد تضر بصحة نسبة من البشر. الدراسة رصدت سيدة دخلت إلى المستشفى بعدما عانت من آلام في الصدر وضيق في التنفس، ثم عانت من فقدان ذاكرة عابر. أما السبب فلأن السيدة عاشت قبل تدهور صحتها بسعادة وفرح بعد حضورها مناسبة زواج حسب ما قال الأطباء، الأمر الذي سبب اعتلالًا في عضلة القلب. الغريب أن هناك مصطلح طبي يطلق على مثل هذه الحالة «متلازمة القلب السعيد»!.