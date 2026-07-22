أمم إفريقيا.. 3 دول تخطط على استضافة مشتركة

أعربت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن رغبتها في استضافة مشتركة لكأس أمم إفريقيا 2032، وفق ما أعلنته اتحاداتها المحلية، في وقت أوضح مصدر في الاتحاد القاري لكرة القدم (كاف) لوكالة فرانس برس أن ما وصل منها هو إعلان نوايا.

وأفاد مصدر في إدارة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لفرانس برس، بأن عملية استقبال طلبات الترشح لاستضافة نسخ 2028 و2032 و2036 مفتوحة أمام الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن ما وصل من دول الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هو “إعلان نوايا” بشأن الرغبة في استضافة نسخة 2032 من البطولة.

وقال المصدر: “فتح (كاف) باب الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية بعد قرار تنظيم البطولة كل أربعة أعوام بدلاً من كل عامين، اعتباراً من نسخة 2028. وما زال باب استقبال طلبات الترشح مفتوحاً، ولم يتحدد موعد نهائي لإغلاق استقبال الطلبات”.

وأوضح: “تلقينا بالفعل إعلان نوايا من اتحادات مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشأن رغبتها في التنظيم المشترك لنسخة 2032 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يُستكمل الملف بعد، لأن الأمر سابق لأوانه، ولم يتعدَّ مرحلة إبداء النوايا”.

ومن المقرر أن تستضيف كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا نسخة 2027، التي تُقام صيف العام المقبل، فيما لم يتقدم أي اتحاد بعد بطلب استضافة نسخة 2028.

وشارك مسؤولو اتحادات اللعبة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في اجتماع عمل مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في نيويورك، وذلك “في إطار التحضير لملف ترشح مشترك لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2032”، بحسب بيان صادر عن الاتحاد المالي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد المالي أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة حاسمة في مسار الترشح”، وتتيح الآن للاتحادات الثلاثة مواصلة الإجراءات المنصوص عليها في لوائح (كاف) الخاصة بمنح حق استضافة نسخة 2032 من البطولة.

وأضاف البيان أن الاتحادات الثلاثة ستواصل “العمل اللازم لإعداد ملف ترشح قوي وموثوق يحمل رؤية جديدة لكرة القدم الإفريقية”.