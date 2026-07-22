انتصار الاستحواذ

يعتبر من أفضل المقالات أو التعليقات التي كُتبت عن تتويج منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم 2026، هو مقال شبكة BBC Sport تحت عنوان: «انتصار لكرة القدم»، يسلط المقال الضوء على الأداء التكتيكي المبهر الذي قدمه «لا روخا»، واصفًا فوزه باللقب العالمي الثاني بأنه تتويج منطقي لهيمنة الاستحواذ واللعب الجماعي الممتع والسهل البسيط.

وهناك مقالات أوروبية أخرى رصدت هذا الإنجاز التاريخي لمنتخب القارة العجوز، والتي صعد منها لدور الثمانية 6 منتخبات.

مقال من موقع «فيفا» يغطي التفاصيل والأرقام القياسية للمباراة النهائية التي أقيمت في نيوجيرسي، مشيدًا بالمنظومة الدفاعية والهجومية الصلبة للمدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، ولم يغفل موقع Sky Sports عن تحليل تفوق إسبانيا المطلق في خط الوسط واستحقاقها التام للتتويج. صحيفة L'Équipe الفرنسية: نشرت تقريرًا رائعًا عنونته: «الملوك الجدد»، احتفت فيه بجيل إسبانيا الشاب، ووصفته بأنه المنتخب الأفضل في العالم من حيث السرعة والحيوية والنشاط والأداء المقنع والقوة، بل ذهبت إلى مرمى الحارس الإسباني أوني سيمون، الذي لم يلج مرماه سوى هدف وحيد، سجل من قبل منتخب بلجيكا للاعب شارل دي كيتيلير.