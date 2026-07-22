سيك.. ثالث أجانب الفيصلي

تعاقد نادي الفيصلي مع السنغالي عبد الله سيك لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حسبما أعلن، الأربعاء.

ورحب النادي بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» وكتب: «الصخرة المنيعة.. قوة لا تُكسر وحضور لا يُقهر».

وأصبح سيك «34 عامًا» ثالث لاعب أجنبي ينضم إلى صفوف الفيصلي في «الميركاتو الصيفي» الجاري بعد الكاميروني كريستيان باسوجوج والفرنسي ألكساندر ميندي.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، الإثنين، عن أن الدولي السنغالي يخضع لفحوص طبية، قبل التوقيع رسميًا مع نادي الفيصلي، لتمثيل الفريق في الموسم الجديد، موضحة أن اللاعب وصل إلى مقر معسكر الفريق الصاعد إلى دوري روشن السعودي في سلوفينيا، الأحد.

وتنقل سيك بين العديد من الأندية الأوروبية ومنها رويال أنتويرب البلجيكي، كما سجل حضوره مع منتخب بلاده، إذ شارك في 32 مباراة وأبرزها أمام العراق التي سجل فيها هدفًا وانتهت لصالح «أسود التيرانجا» بخماسية نظيفة ضمن دور مجموعات كأس العالم 2026.