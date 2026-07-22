بطولة النمسا.. بوبليك إلى ربع نهائي

تأهل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك إلى الدور ربع النهائي لبطولة النمسا الدولية للتنس فئة 250 نقطة، المقامة على الملاعب الرملية، بعد تغلبه على الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا بمجموعتين دون مقابل، اليوم، في الدور الثاني.

ونجح بوبليك، المصنف الأول في البطولة، في تحقيق الفوز على منافسه الأرجنتيني بنتيجة (6 ـ 3 و7 ـ 5).

وفي أبرز لقاءات الدور الثاني، تأهل الأرجنتيني الآخر توماس مارتن إيتشيفري، المصنف الرابع في البطولة، إلى الدور ربع النهائي بفوزه على النمساوي يوريف روديونوف، المتأهل من التصفيات، بنتيجة (6 ـ 2 و7 ـ 6).

وفاز الأرجنتيني ماريانو نافون على الألماني يان لينارد شتروف، المصنف السادس في البطولة، بنتيجة (6 ـ 0 و6 ـ 3).