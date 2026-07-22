«القدرة والتحمل».. مشاركة أول فريق أوروبي بتدريب سعودي

وقّع الدكتور حاتم حسنين، الحكم الدولي ومدرب الفروسية، اتفاقية قيادة وتدريب أول فريق أوروبي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل 2026، والمقررة في محافظة العلا 26 نوفمبر المقبل، ليكون بذلك أول فريق أوروبي بقيادة سعودية كمدرب ورئيس للفريق.

ويضم الفريق الأوروبي ستة فرسان وفارسات، يشاركون في سباقات القدرة والتحمل لمسافة 160 كيلومترًا، وانطلقت التدريبات والزيارات المتبادلة بين أوروبا والسعودية منذ مطلع العام الجاري، ضمن برنامج إعداد احترافي يهدف إلى تحقيق حضور قوي في هذا المحفل العالمي.

وقال حسنين: «سبق لي أن قدت فريق السعودية عام 1996، وحققنا حينها كأس العالم في دولة قطر، حيث كنت مدرب الفريق ورئيسه. واليوم نعيد المجد من جديد عبر قيادة فريق عالمي في واحدة من أهم وأقوى بطولات القدرة والتحمل في العالم».

ويُعد حسنين من أبرز الأسماء في عالم الفروسية، وتدرّج في مختلف تخصصاتها، وامتلك عدة خيول، وشارك في قفز الحواجز وسباقات القدرة والتحمل، محققًا إنجازات بارزة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

كما شارك في كأس العالم 1996 مع المنتخب السعودي، وحَكّم في كأس العالم ببرشلونة عام 1998، وأسّس أول فريق للفارسات السعوديات، وكان له دور محوري في اكتشاف ودعم ونشر العديد من الفارسات والفرسان السعوديين في مختلف مناطق السعودية.