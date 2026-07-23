مساعد مدرب الأرجنتين يعتذر بعد ضرب أولمو

‌اعتذر روبرتو أيالا، مساعد مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، الأربعاء عن شجاره مع لاعب خط وسط المنتخب الإسباني داني أولمو في ​الأجواء الفوضوية التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026، في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في الشجار الذي اندلع بعد فوز إسبانيا 1-0.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أيالا وهو يتشاجر مع أولمو خلال المشاهد العنيفة التي أعقبت صفارة نهاية مباراة اللقب الأحد الماضي، وفتح الفيفا لاحقًا إجراءات تأديبية بشأن هذه الوقائع.

وقال ‌أيالا في مقابلة ‌مع إذاعة بلنسية كابيتال: «بالطبع ​أنا آسف، وبالنظر ⁠إلى ​منصبي، لا ⁠يمكنني السماح لأي شعور، أو أي رد فعل قد أتلقاه من الطرف الآخر، بأن يؤثر على مزاجي أو تصرفاتي».

وأضاف: «بالنسبة لي، علينا أن نضع حدًا لهذا الأمر ونتركه عند هذا الحد. كان الأمر مجرد دفعة أكثر من أي شيء آخر، ولم تكن ⁠لكمة كما يحاولون تصويرها».

وتابع: «كانت رد فعل على شيء ‌قاله، لكن هذا كل ‌ما في الأمر. إذا رأيته، فسأعتذر ​له شخصيًا بالطبع».

وأعلن الفيفا تعيين مدعٍ متخصص في الشؤون الانضباطية والأخلاقية للتحقيق في الشجار الذي وقع بعد المباراة ​وشارك فيه لاعبون وأعضاء الجهاز ​الفني، وقد يواجه المتورطون عقوبات بالإيقاف، في حين قد يتعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لغرامة مالية.