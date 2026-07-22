تحدي الدقة

اختبر لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مهاراتهم في التسديد خلال تحدي الدقة والتهديف الذي تخلل الحصة التدريبية، الأربعاء ضمن برنامج المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)