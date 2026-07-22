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تحدي الدقة

2026.07.22 | 11:40 pm
اختبر لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مهاراتهم في التسديد خلال تحدي الدقة والتهديف الذي تخلل الحصة التدريبية، الأربعاء ضمن برنامج المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)
تحدي الدقة

تحدي الدقة

تحدي الدقة

تحدي الدقة

تحدي الدقة