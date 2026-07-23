الوحدة ينتظر موافقة التجريبيات

يخلو برنامج معسكر فريق الوحدة لأول لكرة القدم، الجاري في مدينة أنطاليا التركية، من المباريات التجريبية حتى الآن، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ووصل الفريق إلى أنطاليا الأحد، وبدأ التدريبات الإثنين، وأدَّى مساء الأربعاء ثالث حصة ضمن المعسكر.

وأكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة خلوَّ البرنامج، حتى الآن، من المباريات التجريبية، مشيرةً إلى انتظار النادي الحصول على موافقاتٍ من الاتحاد السعودي لكرة القدم على إجراء التجريبيات قبل اعتمادها وإضافتها إلى خطة الفريق بصورة رسمية.

ويخوض الوحدة منذ وصوله إلى تركيا حصة تدريبية واحدة فقط في اليوم.

وخلال حصة الأربعاء، ركّضز الجهاز الفني بقيادة المقدوني الشمالي سلافشي فوينيسكي، المدرب الجديد، على جوانب لياقية، وأخرى فنية من بينها دقة التسديد على المرمى، فيما خضع الحارسان عبد الرحمن الشمري وخالد الشريف إلى تدريب خاص بهما.

ومن المقرر أن يستمر معسكر «فرسان مكة»، الذين يستعدون لموسم دوري «يلو» للدرجة الأولى، حتى 6 أغسطس المقبل.