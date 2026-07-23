بالعلامة الكاملة.. أخضر اليد ينهي مجموعات آسيا

أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد تحت 20 عامًا دور المجموعات متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب تحقيقه الانتصار الخامس تواليًا بعد فوزه الكاسح على هونج كونج 46-11، الأربعاء، في ختام دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 19.

وحقق أخضر اليد انتصاره الخامس تواليًا في البطولة القارية التي تستضيفها الصين حاليًا، بعد أن حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة قبل جولتين.

ونال محمد القايد، لاعب المنتخب السعودي، جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة، وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة اليد بحسابه في منصة «إكس».

وتُلعَب البطولة بمشاركة 12 منتخبًا آسيويًّا، تم توزيعها على مجموعتين، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى من كلٍّ منها إلى الدور ربع النهائي.

وتنال المنتخبات الأربعة الأولى في المنافسات بطاقات التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد للشباب 2027.