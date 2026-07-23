ممر ترحيبي

استقبل لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم زميلهم نايف مسعود بممر ترحيبي لحظة نزوله إلى أرضية الملعب لخوض حصته التدريبية الأولى، الأربعاء، بعد انضمامه إلى النادي الجداوي قادمًا من الفتح (المركز الإعلامي - الأهلي)