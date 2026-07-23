طواف فرنسا 17

فاز الدراج البلجيكي جاسبر فيليبسن في سباق محتدم الأربعاء، بالمرحلة 17 من النسخة 113 لسباق طواف فرنسا للدرَّاجات التي تمتدُّ لمسافة 174.7 كيلومترًا بين شامبيري وفويرون في جبال الألب الفرنسية، الأربعاء (الفرنسية)