الخميس.. جيروتو يفحص قبل التوقيع

يخضع البرازيلي أندريه جيروتو إلى فحوص طبية، الخميس، قبل التوقيع رسميًا مع نادي الفيصلي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب وصل إلى مقر معسكر الفريق الصاعد إلى دوري روشن السعودي في سلوفينيا، الأربعاء.

وتوصلت إدارة النادي العنابي إلى اتفاق مع المدافع البرازيلي الذي مثل التعاون الموسم الماضي على الانتقال في حال تجاوز الفحص الطبي.

وتعاقد النادي القصيمي مع جيروتو صيف 2023 قادمًا من نانت الفرنسي، ودافع عن ألوانه في 98 مباراة سجل 7 أهداف، ونال البطاقة الحمراء مرتين، وتبلغ قيمته السوقية مليوني يورو، وفق «ترانسفير ماركت» موقع الإحصاءات العالمي.

وكانت إدارة الفيصلي تعاقدت الأربعاء مع الدولي السنغالي عبد الله سيك ثالث لاعب أجنبي ينضم إلى صفوف النادي في «الميركاتو الصيفي» الجاري بعد الكاميروني كريستيان باسوجوج والفرنسي ألكسندر ميندي.