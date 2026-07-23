33 مليون دولار تنقل أديمي إلى برشلونة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني، الخميس، مع الألماني كريم أديمي، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من بوروسيا دورتموند، مقابل 33 مليون دولار، تشمل حوافز إضافية محتملة، بحسب ما أفادت تقارير.

وأصدر برشلونة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «أصبح أديمي لاعبًا جديدًا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2031».

وبات اللاعب الألماني المتعدد المراكز البالغ 24 عامًا، ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون من نيوكاسل.

ويعزز أديمي، المعروف بسرعته الكبيرة والقادر على اللعب كرأس حربة أو على أي من الجناحين، الخيارات الهجومية لبرشلونة بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وخسر برشلونة خدمات الإنجليزي ماركوس راشفورد، بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد، ما ترك الفريق في وضعية نقص هجوميًا.

وتقدم بطل إسبانيا أيضًا بعرض لضم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، لاعب أتلتيكو مدريد، الذي يُعد الهدف الرئيس للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومنح الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة أديمي مباراته الأولى مع المنتخب الألماني 2021.

وانضم المهاجم إلى دورتموند 2022، قادمًا من سالزبورج النمساوي، وسجل 36 هدفًا في 146 مباراة بمختلف المسابقات، خلال أربعة مواسم، قبل انتقاله إلى برشلونة.