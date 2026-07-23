الثلاثاء.. زيدان يزيح ديشامب بعد 14 عاما

يعقد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مؤتمرًا صحافيًا، الثلاثاء المقبل، يقدم خلاله مدرب منتخب «الديوك» الجديد، إلى وسائل الإعلام، حسبما أعلنت الهيئة الرياضية الخميس، عبر بيان صحافي.

وجاء في بيان الاتحاد: «سيعقد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مؤتمرًا صحافيًا الثلاثاء 28 يوليو 2026 بدءًا من الـ 11:00 في مقر الاتحاد الفرنسي. وفي ختام الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الذي سيُعقد صباح اليوم ذاته، سيقدم فيليب ديالو المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي إلى وسائل الإعلام».

ويُعد زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم، الذي لم يرد اسمه في بيان الاتحاد الفرنسي، الأوفر حظًا لخلافة ديدييه ديشامب على رأس المنتخب الفرنسي.

وينتظر زيدان، صاحب الـ54 عامًا، تولي قيادة المنتخب الفرنسي منذ أعوام عدة، وهو في موقع متقدم لخلافة ديشامب، الذي بدأت ولايته 2012، واستمرت 14 عامًا، وشهدت إحراز لقب كأس العالم 2018، وانتهت السبت الماضي، في أمريكا، بعد احتلال فرنسا المركز الرابع في مونديال 2026.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد عقب فترته الثانية مع النادي الإسباني «2019ـ2021»، لم يُخفِ زيدان طموحه في الإشراف يومًا ما على المنتخب الفرنسي، على غرار لوران بلان «2010ـ2012» وديشامب «2012ـ2026»، زميليه السابقين البارزين في المنتخب.

ولم يُدرّب زيدان خلال مسيرته سوى نادٍ واحد هو ريال مدريد، وقاد لاعب الوسط السابق في المنتخب الفرنسي، المتوج بطلًا للعالم 1998، وبطلًا لأوروبا 2000، النادي الملكي إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية «2016 و2017 و2018»، في أرفع مسابقة أوروبية للأندية.