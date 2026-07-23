آل نصفان يبلغ ربع نهائي عالمية الإسكواش

تأهل محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالسعودية إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للشباب التي تستضيفها حاليًا مدينة تورنتو الكندية.

وتجاوز آل نصفان في دور الـ 16 الإنجليزي ديلان روبرتس بنتيجة 3ـ1، في مباراة ماراثونية استمرت قرابة 98 دقيقة.

واستهل اللاعب السعودي مشواره في البطولة من دور الـ32، حيث تغلب على الياباني شونساكو كاريازونو بنتيجة 3ـ0، ليحجز مقعده في دور الـ16، وهو الدور الذي كان قد بلغه في النسخة الماضية من البطولة التي جرت في مصر، قبل أن يواصل تألقه ويحقق إنجازًا تاريخيًا ببلوغه دور الثمانية.

ويلتقي آل نصفان في الدور ربع النهائي المصنف الثاني في البطولة، المصري آدم حول، في مواجهة تلعب عند الـ 02:30 فجر الجمعة.

من جانبه، هنأ الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للعبة آل نصفان على هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا أن وصوله إلى الدور ربع النهائي في بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ اللعبة يعكس حجم التطور الذي يشهده الإسكواش السعودي، ويجسد ثمار العمل الفني والإداري خلال الأعوام الماضية.

وقال العقيلي: «ما يقدمه آل نصفان يدعو إلى الفخر، وهو ثمرة جهد كبير من اللاعب والجهازين الفني والإداري، إلى جانب الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة، ومتابعة واهتمام وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونتمنى له التوفيق في المواجهة المقبلة، وأن يواصل كتابة التاريخ وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن».