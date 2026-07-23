11 شوطا تفتتح سباقات الطائف

يشهد ميدان الملك خالد للفروسية في الطائف انطلاق موسم سباقات المصيف، بتنظيم أولى أمسيات الأسبوع الأول، الجمعة والسبت، بواقع 11 شوطًا في كل يوم، وبجوائز مالية تبلغ في الأسبوع الأول 1,495,000 ريال.

ووفق ما أوضحه البيان الصحافي، الخميس، يأتي انطلاق الموسم وسط جاهزية عالية من كافة الطواقم الإدارية والفنية في نادي سباقات الخيل، إلى جانب الفرق البيطرية والميدانية، لضمان تنظيم الأمسيات وفق أعلى المعايير.

وعلى الصعيد الفني للسباقات والخيل المشاركة، يبرز الجمعة كل من الجواد «فرست لاين»، بشعار إسطبل الجابر، والجواد «فاله زين» بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، والفرس «عباب الموج» بشعار فؤاد محمد فهد بن غشيان، وذلك في الشوط التحضيري لكأس شبرا، مفتوح الدرجات، على مسافة 1200 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال.

وفي الشوط التحضيري لكأس الهدا، المخصص للخيل بعمر ثلاثة أعوام، على مسافة 1400 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، تتجه الأنظار إلى الفرس «أنا الجنوبية» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والفرس «عزمات» بشعار عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المخضوب.

أما في الشوط التحضيري لكأس المصيف مفتوح الدرجات، على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، فتتجه الترشيحات إلى كل من الجواد «الجماني» بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والجواد «المبير» بشعار نغيمش فهد عبد الهادي العجمي، والجواد «كافلهم» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ويترقب المتابعون، السبت، الشوط التحضيري لكأس جامعة أم القرى، مفتوح الدرجات للأفراس على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، بمشاركة الفرس «دانس ديسير» بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، والفرس «كونادا» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والفرس «الخنساء» بشعار عبد الله سعيد المداح.

ويشهد الشوط التحضيري لكأس مهرجان الورد الطائفي، المخصص للخيل بعمر ثلاثة أعوام، على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 120 ألف ريال، مشاركة الفرس «مقنطرة» بشعار عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المخضوب، والجواد «يرد الروح» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والجواد «طويل شبور» بشعار إسطبل الأجدل.

من جانب آخر، وجّه نادي سباقات الخيل الدعوة إلى أهالي محافظة الطائف وزوارها للحضور والاستمتاع بالأجواء السباقية والفعاليات المصاحبة في مرافق الميدان، إضافة إلى خيارات المطاعم، وأركان الضيافة والباقات المتنوعة، إلى جانب عدد من الفعاليات المخصصة للجمهور.

وتتوفر تذاكر الدخول مجانًا عبر الحجز المسبق من خلال تطبيق «ويبوك».