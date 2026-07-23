الشباب يضم الناشري موسمين

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع الدولي السابق عوض الناشري لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مع أفضلية التجديد، وفق ما كشفه حساب النادي الرسمي في منصة «إكس»، الخميس.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أنهت ارتباطها مع الناشري، نهاية الموسم الماضي.

وارتبط الناشري «26 عامًا» بالفريق الجداوي، منذ أن تدرج بالفئات السنية في النادي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2020، إذ خاض معه 80 مباراة في جميع المسابقات بمجموع 2782 دقيقة، دون أن يضع بصمة بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

ويملك الناشري ثلاث مباريات دولية مع المنتخب السعودي، حينما استُدعي إلى صفوف «الصقور» في «خليجي 25»، التي استضافها العراق 2023.