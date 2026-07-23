النصر.. بوشل يتعافى ويطير إلى لشبونة

تعافى نواف بوشل، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، من تمزق أربطة المفصل التي عانى منها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن بوشل سيخضع لفحص طبي، فور التحاقه بمعسكر لشبونة السبت، رفقة اللاعبين الدوليين الثلاثة عبد الله الخيبري ونواف العقيدي، وعبد الإله العمري، على أن يشارك الرباعي في التدريبات فور الوصول.

وتعرض بوشل لتمزق خفيف في أربطة المفصل، بعد نهاية مواجهة المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لنهائيات كأس العالم، وخضع بعدها إلى برنامج تأهيلي خلال فترة الإجازة التي منحت للاعبين الدوليين.

إلى ذلك، يواصل لاعبو القطب العاصمي، تدريباتهم في معسكر مدينة لشبونة البرتغالية، بعد المناورة التجريبية التي خاضوها أمام بنفيكا، والتي انتهت بخسارة الأصفر 1ـ2.

ويلعب النصر ثلاث مباريات أخرى خلال المعسكر، تجمعه مع ميريدا الإسباني، في 28 يوليو الجاري، وتلحقها مباراة ضد أستريلا أمادورا البرتغالي، مطلع أغسطس المقبل، وأخيرًا أمام ألميريا، في 4 من الشهر ذاته.