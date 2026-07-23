أغسطس.. انطلاق مزاد إنتاج الصقور الدولي

تنطلق أولى فعاليات المركز الوطني للصقور بعد صدور تنظيمه الجديد، بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس المقبل، في مقر المركز بمَلهم شمال الرياض.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الخميس، يأتي تنظيم المزاد في مستهل مرحلة جديدة يشهدها المركز الوطني للصقور، عقب اعتماد مجلس الوزراء تنظيمه الجديد، الذي يعزز دوره في تطوير منظومة الصقور، ويدعم جهوده في تنظيم هذا القطاع وتنميته، بما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية مركزًا عالميًا للصقارة.

ويضم المزاد هذا العام أجنحة لمزارع الصقور المحلية والدولية، وأجنحة لمستلزمات الصقور، وجناح صقار المستقبل، إلى جانب العروض التفاعلية، ومنصة المزاد التي تتيح منافسات مباشرة على نخبة من سلالات الصقور المنتجة، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار والمشاركين.

ويمثّل المزاد وجهة جاذبة للصقّارين من مختلف دول العالم، خصوصًا بعد إعلان المركز الوطني للصقور في وقت سابق هذا العام بتخصيص كافة أشواط مسابقاته لفئة «الفرخ» للصقور المباعة في المزاد، كما يمثل المزاد فرصة للصقارين والزوار للتعرف على نخبة الصقور المنتجة محليًا ودوليًا.

وينظم المركز الوطني للصقور لهذا العام 2026 إلى جانب المزاد الدولي، عددًا من الفعاليات المتخصصة، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتتضمن، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، المنطلق من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل، وسباق الملواح من 4 حتى 9 في الشهر ذاته، ومزاد المركز الوطني للصقور من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، ومهرجان الملك عبد العزيز للصقور من 17 إلى 30 نوفمبر، وكأس المركز الوطني للصقور من 21 إلى 28 ديسمبر.

يُذكر أن المزاد حقق خلال العام الماضي 2025 مشاركة 1103 صقور، من 67 مزرعة و 23 دولة، وتجاوزت مبيعاته 13 مليون ريال، واستقبل أكثر من 20 ألف زائر.