الفتح يتفق مع سعدان على التجديد

توصلت إدارة نادي الفتح إلى اتفاق مع الدولي المغربي مروان سعدان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده الاحترافي الذي انتهى بانقضاء الموسم الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي ستوقع العقد الجديد مع الدولي المغربي الأسبوع المقبل بعد الحصول على موافقة لجنة الاستدامة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم سعدان إلى الفتح 2019 قادمًا من تشيكور ريزا سبور التركي، وشارك في 200 مباراة سجل 16 هدفًا وأسهم في صناعة خمسة.

ومثل منتخب بلاده للمرة الأولى 2015 ولعب معه 18 مباراة دولية سجل هدفًا وكان من ضمن الأسماء المشاركة في كأس العالم الأخيرة التي توجت إسبانيا بلقبها، الأحد الماضي، بعد الفوز على الأرجنتين 1ـ0.

وافتتح «النموذجي» مرحلة الإعداد في الأحساء، مطلع يوليو الجاري حتى الخامس منه، بإجراء فحوص طبية للاعبين كافة، وفي السادس من الشهر ذاته انطلقت التدريبات على ملعب النادي في الأحساء، شملت رفع المعدل اللياقي، فيما يستمر المعسكر الجاري في ماربيا الإسبانية حتى 4 أغسطس المقبل في مرحلته الثالثة، على أن تكون المحطة الأخيرة في الأحساء من 5 إلى 12 من الشهر ذاته.