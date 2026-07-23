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القميص الاحتياطي

2026.07.23 | 04:04 pm
كشف فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، عن تفاصيل القميص الاحتياطي لموسم 2026ـ2027، المستوحى من نور القمر (المركز الإعلامي ـ الهلال)
القميص الاحتياطي

القميص الاحتياطي

القميص الاحتياطي

القميص الاحتياطي