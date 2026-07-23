العراق يفاوض أرنولد على البقاء

أوضح الاتحاد العراقي، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أن الاجتماعات مستمرة ومباشرة عبر دائرة مغلقة، بحضور ‌كل من ‌غيث مهنا، مستشار رئيس ​الاتحاد ‌العراقي، ⁠وأرنولد ​و⁠توني رالس، مدير أعماله، وعلي عباس، مترجم الفريق.

وأشار الاتحاد العراقي، إلى أن الاجتماعات التفاوضية الحالية، تهدف إلى الوصول إلى نقاط مشتركة يتفق عليها الطرفان لتجديد العقد مع المدرب الأسترالي الذي قاد «أسود الرافدين» لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثانية في ⁠تاريخ مشاركات الفريق في البطولة.

وبعد غياب دام ‌لأربعة عقود عن النهائيات، ​وجد العراق نفسه ‌أمام واحدة من أصعب المهام في ‌البطولة، إذ أوقعته القرعة في مجموعة تضم فرنسا، بطلة العالم السابقة، والنرويج، والسنغال أحد عمالقة القارة الإفريقية ليتلقى ثلاث هزائم.

وودع العراق المنافسات المونديالية من دون أي ⁠نقطة، ⁠بعد الخسارة أمام كافة الفرق، واستقبال شباكه 12 هدفًا، وزاد من مرارة الخسارة 0ـ5 أمام السنغال في الجولة الأخيرة من الدور الأول تلقي بطاقة حمراء مبكرة جعلت فريق المدرب أرنولد يلعب بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة.

وينتهي عقد أرنولد مع الاتحاد العراقي الجمعة المقبل 31 يوليو ​الجاري، بعد ​أن كان قد تعاقد مع الاتحاد في مايو 2025.