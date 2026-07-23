القادسية يقترب من محزري

قطعت إدارة نادي القادسية، شوطًا كبيرًا نحو التعاقد مع محمد محزري، الظهير الأيمن لفريق التعاون الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتدرج محزري «24 عامًا» في الفئات السنية بنادي الاتفاق موسم 2021، قبل أن يتم تصعيده في الموسم التالي إلى الفريق الأول، وفي موسم 2023 خاض تجربة مع نادي الشعلة، قبل أن تتم إعارته إلى التعاون في الفترة الشتوية موسم 2024، ومع بداية الموسم التالي أعلن النادي القصيمي تعاقده مع اللاعب بانتقال نهائي لمدة ثلاثة مواسم.

وشارك محزري مع التعاون الموسم الماضي في 35 مباراة، سجل هدفًا وصنع هدفين، ونال ثلاث بطاقات صفراء، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.