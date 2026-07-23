الأهلي يفاوض روما على كونيه

فتحت إدارة النادي الأهلي تفاوضًا مباشرًا مع نظيرتها في روما الإيطالي لشراء المدة المتبقية من عقد الفرنسي مانو كونيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق صحيفة «كوريري ديلو سبورت»، الخميس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الأهلي استفسر من وكيل أعمال اللاعب والنادي عن مدى إمكانية احتراف كونيه في دوري «روشن».

وتبدي إدارة روما، وفقًا للصحيفة الإيطالية، انفتاحًا كبيرًا لبيع المتبقي من عقد لاعب الوسط خلال السوق الجاري، بالسعر المناسب لها.

ويتنافس الأهلي مع أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لخطف توقيع كونيه خلال الفترة المقبلة، إذ يستعد الأخير لتقديم نحو 50 مليون يورو، لخطف اللاعب.

ولعب كونيه «25 عامًا» مع روما 82 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 6، وسبق له أن احترف مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2021، قبل الانتقال للدوري الإيطالي، فيما تدرج في بداياته مع تولوز الفرنسي في الفئات السنية، قبل الصعود للفريق الأول.

وشارك النجم الفرنسي مع منتخب بلاده في 5 مباريات في نهائيات كأس العالم أمام العراق والنرويج والباراجواي والمغرب وإسبانيا، لم يسجل ونال بطاقة صفراء وحيدة، فيما تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.