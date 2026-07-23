ماركوس ينتقل إلى العين

أعلن نادي العين الإماراتي، الخميس، تعاقده مع البرازيلي ماركوس مايا، مُدافعًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.

وقال مايا في مقطع مصور بثّه النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» :«لدي شعور رائع. أنا سعيد ‌ومتحمس للغاية ‌وأريد أن أشكر ​كافة أفراد ⁠الطاقم ​الذين سعوا ⁠للتعاقد معي وإتمام هذه الصفقة، اخترت العين لأنه فريق كبير وعريق وأكبر ناد في الإمارات. أشعر بسعادة كبيرة وتحدثت مع بعض أصدقائي الذين ⁠يلعبون هُنا، وكانت انطباعاتهم ‌إيجابية، وهذا ‌جعلني أكثر ثقة ​في اتخاذ ‌قرار الانضمام للفريق».

وأضاف المدافع البرازيلي :«طموحي الفوز بالمباريات ‌والتتويج ببطولة الدوري، أود أن أشكر الجميع على حسن الاستقبال والدعم وأؤكد لكم أنني سأقدم كل ‌ما لدي من روح وشغف من أجل هذا النادي».

ولم ⁠يكشف ⁠النادي عن قيمة الصفقة أو تفاصيل التعاقد.

وبدأ اللاعب صاحب الـ20 عامًا، مسيرته الكروية في أكاديمية ريسيندي البرازيلية، ثم انتقل إلى أتلتيكو باراناينسي 2022، وتدرج في فئاته العمرية.

ويخوض العين أولى مبارياته التجريبية، الجمعة، أمام ​أمل الدروة ​المغربي، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الجاري في المغرب.