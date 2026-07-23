من هو عبد الله سيك مدافع فريق الفيصلي الجديد؟

ولد السنغالي عبد الله سيك، مدافع فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الجديد، في 4 يونيو 1992 بمدينة إمبور الساحلية في السنغال، ينتمي إلى عائلة بسيطة تعود أصولها إلى الإقليم الغربي من البلاد، حيث نشأ تحت رعاية والده الذي عمل في قطاع الصيد البحري ووالدته التي تولت إدارة شؤون المنزل.

بدأ سيك ممارسة كرة القدم في شوارع وأزقة إمبور خلال مرحلة الطفولة، وانضم في سن مبكرة إلى الفئات السنية لجمعية «ستاد إمبور»، قبل أن يرصد موهبته الكروية وطوله الفارع المدرب المحلي إبراهيما با الذي أشرف على تطوير قدراته البدنية وتوجيهه لشغل مركز الدفاع، ثم التحق بعد ذلك بأكاديمية «ديامبارز» الشهيرة في السنغال التي صقلت موهبته وصنعت بدايته الاحترافية الحقيقية.

انطلقت مسيرته الاحترافية مع نادي ديامبارز السنغالي وشارك معه في الدوري المحلي حتى 2014، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري السنغالي الممتاز 2013، ليسترعي انتباه الكشافين الأوروبيين ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي الأولى بالانتقال إلى الدوري النرويجي عبر نادي هونيفوس على سبيل الإعارة 2014، وشارك معه في 11 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، ثم انتقل في 2016 إلى نادي سانديفيورد النرويجي واستمر معه حتى 2018 خاض خلالها 100 مباراة وسجل 8 أهداف.

انتقل المدافع السنغالي في 2018 إلى الدوري البلجيكي ليرتدي قميص نادي رويال أنتويرب، وقضى في صفوفه 4 مواسم متتالية حتى 2022، وشارك معه في 94 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 6 أهداف، وحقق مع الفريق البلجيكي لقب كأس بلجيكا 2020، وفي صيف 2022 انتقل إلى نادي مكابي حيفا وشارك معه في 66 مباراة وسجل 8 أهداف، ومثل خلال تلك الفترة الفريق في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

على الصعيد الدولي، بدأ عبد الله سيك مسيرته مع منتخب السنغال الأول في 2013، وشكل جزءًا من القائمة الرسمية للسنغال التي توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، كما شارك مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وسجل هدفًا في مرمى منتخب غينيا،

شارك صاحب الـ33 عامًا في 32 مباراة دولية مع «أسود التيرانجا» وأبرزها أمام العراق التي سجل فيها هدفًا وانتهت لصالحهم بخماسية نظيفة ضمن دور مجموعات كأس العالم 2026.

على الصعيد الشخصي والأسري، يحرص عبد الله سيك على إبقاء تفاصيل حياته العائلية بعيدة عن وسائل الإعلام، وهو متزوج من سيدة سنغالية وأب لولدين، وتقدر ثروته الإجمالية الناتجة عن عقوده الاحترافية ورواتبه في الأندية الأوروبية بما يتراوح بين 3 و5 ملايين يورو.

ويمتلك المدافع السنغالي استثمارات خاصة في قطاع العقارات والمقاولات في مسقط رأسه مدينة إمبور والعاصمة داكار، ويفضل في أوقات فراغه ممارسة هواية صيد الأسماك والاستماع إلى الموسيقى الإفريقية التقليدية، ويعد طبق «تنيبوجين» «الرز بالسمك السنغالي التقليدي» وجبته المفضلة، ويبلغ طوله 192 سم بينما يصل وزنه إلى 89 كجم.

اختتم المدافع السنغالي عبد الله سيك محطاته الكروية بالانتقال إلى المنافسات السعودية لارتداء قميص نادي الفيصلي ويمثل خط الدفاع في الفريق العائد حديثًا إلى دوري «روشن».