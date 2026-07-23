النرويج تشكو إلغاء البطاقة الحمراء

يستعد الاتحاد النرويجي لكرة القدم، لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بشأن تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على الأمريكي فولارين بالوجون في مونديال 2026.

وأوضحت ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي للعبة، لصحيفة «ذا تايمز» الخميس، سعيّها للحصول على دعم مجلس إدارتها، لتقديم الشكوى إلى لجنة الأخلاقيات في «فيفا» بشأن حادثة ما كان ينبغي أن تحدث، ووضعت اللعبة بأكملها في خطر.

وقالت ليزه في مقابلة صحافية نشرتها الصحيفة، :«سأعرض الأمر على اجتماع مجلس الإدارة وأناقشه مع أعضائه، ثم سنقوم بذلك، بالنسبة لي، ينبغي أن يندرج الأمر ضمن الإطار ذاته للشكوى الأخلاقية».

وأضافت رئيسة الاتحاد النرويجي: «عندما تقوم بثني قاعدة على هذا النحو، فإنك تسلك طريقًا زلقًا سيضع اللعبة بأكملها في خطر، أمر مقلق للعبة عندما يتم المساس بالقواعد الأساسية لها. أولًا وقبل كل شيء، ما كان ينبغي أن يحدث ذلك. ومن المهم جدًا الآن أن يكون هناك تواصل صريح بشأن ما جرى، كلنا نعلم أن هذا القرار تأثر بقوى خارجية ولم يمر بالإجراءات السليمة. نحتاج إلى أن يقرّ قائدنا في «فيفا» أن ما حدث كان خطأ».

وأدى طرد بالوجون أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 إلى إيقافه تلقائيًا عن مواجهة بلجيكا، لكن «فيفا» تدخل وعلّق العقوبة، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.

وبدا أن بلجيكا استمدت حافزًا من هذه القضية، وحققت فوزًا كاسحًا على أمريكا، إحدى البلدان الثلاثة المضيفة للمونديال، بنتيجة 4ـ1.

وسّجلت النرويج عودة ناجحة إلى النهائيات بعد غياب دام 28 عامًا، قبل أن تخسر أمام إنجلترا في ربع النهائي.