صفقة جديدة

انضم أمين بخاري، حارس المرمى، الخميس، رسميًا، إلى صفوف فريق الدرعية الأول لكرة القدم، وفق ما أعلنه الأخير عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (المركز الإعلامي ـ الدرعية)