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صفقة جديدة

2026.07.23 | 04:40 pm
انضم أمين بخاري، حارس المرمى، الخميس، رسميًا، إلى صفوف فريق الدرعية الأول لكرة القدم، وفق ما أعلنه الأخير عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (المركز الإعلامي ـ الدرعية)
صفقة جديدة

صفقة جديدة

صفقة جديدة

صفقة جديدة