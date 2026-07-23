الجمعة.. كلوب يقود الألمان

كشف عدد من الصحف الألمانية، الخميس، عن تولي يورجن كلوب رسميًا مهمة تدريب «المانشافت»، وذلك بعدما دعا اتحاد اللعبة الألماني، وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي، الجمعة، من دون تحديد موضوعه.

وأجرى كلوب، الذي اشتهر بنجاحاته خلال فترتيه مع بوروسيا دورتموند، وليفربول الإنجليزي، محادثات مع الاتحاد الألماني في محاولة لإعادة «المانشافت»، أحد القوى التقليدية في كرة القدم العالمية، إلى الواجهة.

وأوضح تقرير بثّته وكالة «سيد» الرياضية التابعة لوكالة «فرانس برس»، أن أن الهيئات الإدارية التابعة للاتحاد الألماني لم تجتمع بعد للمصادقة رسميًا على الاتفاق مع كلوب.

ويُعد كلوب، صاحب الـ59 عامًا، من أكثر المدربين تتويجًا في جيله، ومن المتوقع أن يوقّع عقدًا مع المنتخب الألماني يمتد حتى 2030، موعد كأس العالم المقبلة.

ومنذ 2025، يرتبط كلوب بعقد مع «ريد بول» شركة مشروبات الطاقة النمساوية، بصفته رئيس كرة القدم العالمية، ويشرف على الأندية التابعة للمجموعة مثل لايبزيج الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي، ونيويورك ريد بولز الأمريكي.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، ستُفسخ علاقة كلوب مع «ريد بول» من دون دفع أيّ مقابل انتقال، وذلك بعد قبول الشركة تبرعًا بقيمة مليون يورو، لمؤسسة «وينجز فور لايف» الخيرية التابعة لها، والتي تدعم أبحاث إصابات الحبل الشوكي.

وأقال الاتحاد الألماني يوليان ناجلسمان، المدرب السابق، بعد خروج ألمانيا من كأس العالم 2026، إثر خسارتها أمام الباراجواي بركلات الترجيح في دور الـ32.

وكان وداع الألمان مونديال 2026، ثالث نكسة متتالية منوا بها في كأس العالم منذ إحرازه اللقب العالمي الرابع 2014.

وخرج الفريق الألماني من الدور الأول في نسختي 2018 و2022، ولم يحقق سوى فوز واحد في الأدوار الإقصائية خلال آخر خمس بطولات كبرى، عندما بلغ ربع نهائي كأس أوروبا 2024 على أرضه.

وحقق كلوب نجاحات تدريبية مع نادي ماينتس، حيث لعب لأكثر من عقد من الزمن، ثم مع بوروسيا دورتموند.

وأصبح المدرب الألماني أسطورة في ليفربول، بعدما قاد الفريق الإنجليزي إلى لقب الدوري 2020، منهيًا صيامًا دام 30 عامًا، كما أوصله إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، وإحراز الكأس الأوروبية السادسة في تاريخه.

وبسبب الإرهاق، تنحّى كلوب عن تدريب ليفربول 2024.