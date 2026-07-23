الهلال يختبر كوليبالي قبل التدريب

يدخل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، اختبارات بدنية عصر الخميس قبل الدخول في التدريبات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وخضع كوليبالي «35 عامًا» صباح الخميس إلى فحوصات طبية اعتيادية رفقة نواف الحبشي ومحمد الصرنوخ الوجهين الجديدين، بعد التحاقهم بالمعسكر في مدينة شتاجرسباخ النمساوية.

وكان كوليبالي، وصل الأربعاء الماضي إلى المعسكر، بعد أن أنهى الإجازة التي منحت له عقب مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026 التي اختتمت الأحد الماضي في أمريكا.

ويجري لاعبو الأزرق العاصمي، عند الـ 07:00 مساء الخميس تدريبات بدنية وفنية ضمن البرنامج الذي وضعه الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي.

ويخوض الجمعة مواجهته التجريبية الثانية، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بعد أم كسب أولى تجاربه أمام شتورم جراتس النمساوي 2ـ1 الأحد الماضي.