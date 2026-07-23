أرسنال يخطف تزوليس بـ45 مليون دولار

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، تعاقده مع ​اليوناني كريستوس تزوليس، مهاجمًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من كلوب بروج البلجيكي، بعقد طويل الأمد.

وقال تزوليس في بيان صحافي :« أعتقد ​أنني بحاجة ⁠إلى بعض الوقت لأستوعب الأمر، مذهل للغاية أن أوقع مع نادٍ كبير كهذا، بطل إنجلترا. أنا فخور جدًا أن أكون جزءًا من هذا الفريق في الموسم المقبل».

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية، أن تزوليس، صاحب الـ24 عامًا، انضم إلى الفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقرًا له مقابل 45.40 مليون دولار، في ‌صفقة هي ‌الأغلى في الدوري البلجيكي ​للمحترفين.

وينضم تزوليس ⁠إلى أرسنال عقب مسيرة استمرت عامين مع ‌كلوب بروج، خاض فيها 108 ​مباريات في كافة المسابقات، وسجل خلالها 43 هدفًا، وقدم ‌45 تمريرة حاسمة.

وساعد المهاجم اليوناني فريقه على الفوز بكأس بلجيكا في 2025، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي للمحترفين الموسم المنصرم، بعد أن حسم الفريق لقب الدوري.

وبدأ تزوليس مسيرته ⁠مع باوك اليوناني، قبل أن ينتقل إلى نوريتش سيتي في 2021. وخاض 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقل إلى بلجيكا في 2024.

وعلى الصعيد الدولي، مثل تزوليس منتخب اليونان في مختلف الفئات العمرية، قبل أن يظهر للمرة الأولى مع المنتخب الأول أكتوبر ​2020، ولعب ​34 مباراة دولية.