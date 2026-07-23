كوستا.. أطرب أفيرو وصنع مجده مع «الثيران»

في منتصف مايو الماضي، أعلن المدرب روبرتو مارتينيز قائمة المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم 2026.

دوت شوارع مدينة أفيرو بأصوات الاحتفال وارتفعت الأعلام الخضراء الحمراء فوق قنواتها الشهيرة لأن ابنها أصبح أول لاعب يمثلها يحظى بشرف المشاركة في المونديال.

كان ذلك الابن هو سامو كوستا، لاعب وسط فريق ريال مايوركا الإسباني، والقريب من ارتداء قميص النصر السعودي.

تقع أفيرو في شمال البرتغال على ضفاف ريا دي أفيرو وتُعرف بـ«البندقية البرتغالية» بفضل شبكة قنواتها المائية المتشابكة التي كانت شريان الحياة الاقتصادية للمدينة، كما تشتهر أيضًا بصناعة الملح التقليدي وأطباقها البحرية الطازجة مثل «أوفوس مولس» الحلو الشهير.

أهلها معروفون بحبهم للعمل الدؤوب والكرم والارتباط الشديد بجذورهم البحرية والزراعية مع فخر كبير بأبنائهم الذين يحققون التميز في مختلف المجالات.

وسط هذا الجو الاحتفالي ولد سامو كوستا في السابع والعشرين من نوفمبر 2000 ونشأ في بيئة عائلية ترتبط بالكرة، كان والده جوزيه ماريا لاعبًا سابقًا مر عبر فئات ريسيو ديسبورتيفو دي أجيدا حتى الفريق الأول ودافع عن ألوان أندية أخرى في الدوريات الوطنية.

انتقل الولد الصغير عبر أندية الشباب بدءًا من بيرا مار 2008 ثم جافانيا بين 2013 و2015 مرورًا ببالميراس براجا حتى استقر في سبورتينج براجا. في براجا خاض أولى الخطوات الاحترافية مع الفريق الاحتياطي في الثاني من نوفمبر 2019 أمام براجانça ضمن بطولة البرتغال ودخل مرة واحدة مع الفريق الأول في 25 يوليو 2020 بديلًا أمام بورتو.

انتقل على سبيل الإعارة إلى ألميريا الإسباني في سبتمبر 2020 فأصبح لاعبًا أساسيًا وأسهم في الصعود إلى «الليجا» وسجل أول أهدافه الاحترافية في 24 يناير 2021 أمام ساباديل ثم اشتراه النادي نهائيًا بعقد لخمسة أعوام.

في أغسطس 2023 انتقل إلى ريال مايوركا بعقد لخمسة أعوام وأثبت قدرته على تغطية المساحات واستعادة الكرات باستمرار حيث سجل أرقامًا مرتفعة في المسافات المقطوعة ضمن الدوري الإسباني.

مع المنتخب البرتغالي مر عبر الفئات العمرية تحت 19 و20 و21 عامًا وظهر للمرة الأولى مع المنتخب الأول في 12 أكتوبر 2024 أمام بولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية حيث دخل بديلًا.

في حياته العائلية يرتبط بإينيس سالفادور وأنجبا ابنهما الأول ماتيو البالغ من العمر نحو عامين ثم أعلنا في 14 يوليو 2026 ولادة الابن الثاني أوليفر في عيادة روتجر بمايوركا.

في مقابلة مع أ بولا في فبراير 2026 قال «الأهم هو العمل يومًا بعد يوم». وعن تجربته في مايوركا أضاف «هذا النادي مستقر ويعمل بشكل جيد. هذه الأعوم الثلاثة كانت أكثر من تعلم. لعبتي تحسنت كثيرًا منذ وصولي إلى مايوركا ووصلت إلى المنتخب وأنا هناك. أنا ممتن جدًا للنادي».

وتابع «لدي أهدافي الشخصية والنادي يعرف ذلك. النادي يستمع إلي وسيساعدني بالتأكيد في أهدافي الشخصية».

وعن طموحاته المهنية أوضح «هدفي هو القيام بقفزة أخرى والانتقال إلى ناد أكبر. أود اللعب في المسابقات الأوروبية وربما تغيير الدوري. النادي يعرف ذلك ووكلائي يعرفون أيضًا. أعمل من أجل ذلك وأعتقد أن أي لاعب يجب أن يفكر دائمًا في الارتقاء بمستواه».

وحول الدوري الإنجليزي تحديدًا أكد «بالنسبة لي سيكون «البريميرليج». كل من يعرفني عائلتي وزملائي في الفريق يعرفون أنه هدفي. منذ الصغر كنت دائمًا شغوفًا بهذا الدوري وهو هدفي. سواء حدث أم لا فهذا لا يعتمد علي لكنه هدف بلا شك».

أما عن حياته الشخصية وعائلته يعبر عن الامتنان للدعم العائلي في سياق طموحاته. بعد ولادة أوليفر شاركت إينيس سالفادور مشاعر العائلة قائلة «هناك أيام تغير حياتنا إلى الأبد وكان اليوم واحدًا منها. في ساعات الصباح الباكر ولد أوليفر ولا أستطيع العثور على كلمات تصف ما عشناه. كانت تجربة فريدة مكثفة ومذهلة تمامًا. ولادة سأحملها في قلبي إلى الأبد».