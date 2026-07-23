الاتحاد.. فيسينج يفتح ملف بالماس

يفتح الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، ملف مواجهة لاس بالماس الإسباني السبت ، ضمن برنامج المعسكر الخارجي المنظم حاليًا في مدينة ماربيا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان فيسينج، منح اللاعبين راحة الأربعاء الماضي، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 3ـ2، في مواجهة تجريبية.

ويفتتح الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الجزيرة الإماراتي 11 أغسطس في أبو ظبي ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.