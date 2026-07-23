عمر لـ«الرياضية»: نجحنا في المونديال.. والأرجنتين الأصعب

أوضح أمين عمر، الحكم الدولي المصري، أن المشاركة في مونديال 2026 تمثل الحلم الأكبر لأي حكم، مشيرًا إلى أن وجوده في أكبر حدث كروي فخر وإنجاز كبير يعكس أعوامًا طويلة من العمل والاجتهاد.

وقال لـ«الرياضية» الحكم عمر : «مشاركتي في كأس العالم أضافت لي الكثير على المستويين الفني والعملي وإدارتي لمباراتي الأرجنتين أمام النمسا وكوريا الجنوبية أمام التشيك استفدت منهما وخاصة المباراة الأولى التي كانت الأصعب كونها أمام بطل العالم وحامل اللقب وكنت في تركيز عالٍ جدًا بتلك المواجهة».

وأضاف: «تقييم مستوى الحكام يعود إلى الجهات المختصة، والبطولة لم تشهد أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائج المباريات، وهذا يعكس المستوى العالي الذي ظهر به التحكيم خلال المونديال».

وأكد عمر أن سر النجاح يكمن في التركيز الكامل داخل أرض الملعب قائلًا: «دائمًا عندما أكلف بإدارة مباراة يكون تركيزي منصبًا على أحداث اللقاء فقط، ولا أشغل نفسي بأي أمور خارج المباراة، لأن الحكم يحتاج إلى أعلى درجات التركيز لاتخاذ القرارات الصحيحة».

وأشار الدولي المصري إلى نجاح تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكدًا أنها أصبحت عنصرًا مهمًا في كرة القدم الحديثة، وأسهمت بشكل كبير في تقليل الأخطاء التحكيمية ومنح الحكام الدعم اللازم لاتخاذ القرارات الصحيحة في الحالات المؤثرة.

وتابع عمر حديثه: «التحكيم العربي فرض حضوره بقوة في كأس العالم 2026، وقدم جميع زملائي مستويات مميزة نالت إشادة الجميع والعرب أداروا مباريات قوية بكفاءة عالية، وكانت مكافأة هذا الأداء المتميز الوجود ضمن طاقم المباراة النهائية من خلال الحكم الرابع، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الحكم العربي على الساحة الدولية».

وشدد الدولي المصري على أن التحكيم في بلاده كان ولا يزال يمتلك مكانة كبيرة، وأن مشاركة طاقم تحكيم مصري كامل في كأس العالم دليل واضح على نجاحه وثقة الاتحاد الدولي في كفاءتها، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المشاركة بداية لاستمرار الوجود المصري في جميع المحافل الدولية، وصولًا إلى إدارة نهائي كأس العالم مستقبلًا.

ورفض أمين عمر ما تردد حول وجود انحياز تحكيمي للأرجنتين خلال البطولة، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات غير صحيحة من وجهة نظره كحكم شارك في الحدث، مشددًا على أن الثقة في التحكيم كانت كبيرة طوال البطولة، وأن تلك الاتهامات لم تؤثر على سمعة الحكام أو مصداقية المنافسات، في ظل المستوى المتميز الذي ظهر به طاقم التحكيم في كأس العالم 2026.