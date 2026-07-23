سيواني.. ابن الريال يعزز صفوف الفيصلي

وقعت إدارة نادي الفيصلي مع الإسباني جايمي سيواني لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، بحسب ما نشر النادي عبر منصة «إكس»، الخميس.

وينضم سيواني إلى «العنابي» في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء ارتباطه بنادي هويسكا الإسباني الموسم الماضي.

ووُلد سيواني في مدريد 22 يناير 1997، ويبلغ طوله 1.77 متر، ويعتمد على قدمه اليمنى.

ويلعب ابن الـ29 عامًا في مركز الوسط المحوري، ويجيد أيضًا أداء دور لاعب الوسط المتقدم خلف المهاجمين.

وبدأ سيواني مسيرته في الفئات السنية لريال مدريد، قبل صعوده إلى فريق كاستيا 2016، وخاض معه أكثر من 90 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، فيما ظهر مرة واحدة بقميص الفريق الأول لريال مدريد في مباراة رسمية 2017.

وخلال مسيرته في مختلف البطولات، خاض الإسباني نحو 292 مباراة، سجل 32 هدفًا، وصنع عشرة، كما يملك خبرة في الدوري الإسباني الممتاز بعد مشاركته في 45 مواجهة مع هويسكا وخيتافي.

ويمثل الفيصلي المحطة السابعة في مسيرة سيواني على مستوى الفريق الأول، بعد ريال مدريد، وهويسكا، ولوجو، وخيتافي، وريال أوفييدو وباتشوكا المكسيكي.

يذكر أن اللاعب الإسباني رابع صفقات الفيصلي الأجنبية خلال «الميركاتو» بعد الدولي السنغالي عبد الله سيك، والكاميروني كريستيان باسوجوج، والفرنسي ألكسندر ميندي.