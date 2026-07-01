أبها يجهز 3 صفقات فرنسية

كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن تكثيف نادي أبها تحركاته في نافذة الانتقالات الحالية لإبرام ثلاث صفقات هجومية من فرنسا، خلال الأيام المقبلة، دعمًا لفريقه الأول لكرة القدم، العائد إلى دوري روشن السعودي.

وأفادت المصادر بقطع الإدارة، التي يترأسها سعيد الأحمري، شوطًا في التفاوض لاستقطاب رأس حربة وجناح أيمن وآخر أيسر من فرنسا.

ويُعسكِر أبها في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الجديد، ويخوض مباراة تجريبية مع العلا، الجمعة، في إطار برنامجه الإعدادي.

وافتتح الفريق تجريبياته الأربع قبل انطلاق الموسم بالخسارة 1ـ 2 من الشارقة الإماراتي، ويواجه فريقًا أوروبيًا في الثالثة، والأهلي في الرابعة، المقرّرة في 6 أغسطس المقبل بعد عودة الفريقين من أوروبا.

ويُدّرِب الكرواتي دامير بوريتش فريق أبها، وأعاده إلى «روشن» بعد الفوز بدوري «يلو» للدرجة الأولى.