مورينيو يطلب رودري.. والريال يطارد أوليسيه

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، التعاقد مع رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بأي ثمن، على الرغم من تركيز إدارة النادي على صفقة مايكل أوليسيه جناح بايرن ميونيخ الألماني التي تعتبرها الأهم.

وكشف برنامج «لا تريبو» على المحطة الإذاعية التابعة لصحيفة «ماركا» الإسبانية الخميس، وعلى لسان الصحافي روبرتو جوميز عن أن المدرب البرتغالي كان واضحًا بشأن رغبته في تعزيز خط الوسط، وطلبه التعاقد مع قائد المنتخب الإسباني مهما كلف الأمر، خاصة بعد تألقه في كأس العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

لكن جوميز أشار إلى أن الريال يدرس الموقف ويحلل بعض العوامل قبل اتخاذ خطوة حاسمة ومنها عمر اللاعب، الذي يبلغ حاليًا 30 عامًا، رغم أنه في أفضل لحظات مسيرته، بالإضافة إلى حالته البدنية.

ولفت إلى أن الريال يبدو منهمكًا في عملية أوليسيه بشكل أساسي، لكنه ألمح إلى أن الإدارة الرياضية للنادي لم تستبعد في الوقت نفسه أن تفاجئ الجميع بصفقة من المستوى الأول في الأسابيع القادمة.

وقاد رودري، الفائز بالكرة الذهبية في 2024، المنتخب الإسباني للتتويج كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين حامل اللقب بهدف دون رد. وخاض اللاعب كل مباريات المنتخب الثمانية أساسيًا، واستبدل مرة واحدة قبل نهاية مباراة الرأس الأخضر بدقيقتين.