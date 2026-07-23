اليوم الرابع

أجرى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، تدريباته لليوم الرابع من الأسبوع الثاني لفترة الإعداد للموسم الجديد. وبدأ اللاعبون المتاحون للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الحصة في صالة الألعاب الرياضية، قبل الانتقال إلى ملعب «سيوداد ريال مدريد»، وبمشاركة من مجموعة من لاعبي الأكاديمية، حيث جرى التركيز على جمل الاستحواذ، ثم الأعمال التكتيكية وتسديد الكرات الثابتة وإنهاء الهجمات. ويواصل كل من المدافعين الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي ميليتاو ومواطنه المهاجم رودريجو برامجهم التأهيلية. وسينضم لاعبو الفريق الذين شاركوا مع منتخباتهم في كأس العالم، إلى التدريبات بعد انتهاء إجازاتهم (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)