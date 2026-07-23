الشباب يجدّد إعارة الأسمري

جدَّدت إدارة الشباب إعارة علي الأسمري من نادي نيوم لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وفق ما نشره النادي في منصة «إكس»، الخميس.

وقضى اللاعب فترةَ إعارةٍ قصيرةً مع الشباب الموسم الفائت، بدأت في يناير الماضي.

وخلال فترته مع النادي العاصمي لعب الأسمري 13 مباراةً، قدَّم فيها تمريرةً حاسمةً وحيدةً، وفق موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وبدأ اللاعب «29 عامًا» مسيرته في الفئات السنية للأهلي، وتدرَّج فيها وصولًا إلى الفريق الأول عام 2017، وخرج معارًا لأحد موسم 2018ـ2019، ثم عاد، واستمر مع ناديه حتى رحل إلى نيوم يناير 2025، وصعد برفقته إلى دوري المحترفين للمرَّة الأولى تاريخيًّا.