في صفقة تاريخية.. 116 مليونا تنقل أندرسون إلى سيتي

تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع إيليوت أندرسون، لاعب الوسط، قادمًا من نوتنجهام فورست في صفقةٍ قياسيةٍ، قُدِّرت بـ 116 مليون جنيه إسترليني، وهي الأكبر في تاريخ النادي.



وتجاوزت صفقة الدولي الإنجليزي «23 عامًا»، الذي وقَّع عقدًا حتى 2031، تلك التي أبرمها النادي عام 2021 مع الجناح جاك جريليش قادمًا من أستون فيلا مقابل 100 مليون.

كذلك أصبحت الصفقة ثاني أكبر صفقة انتقالٍ للاعبٍ إنجليزي بعد صفقة زميله في المنتخب مورجان روجرز، الذي انتقل الأسبوع الجاري من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليونًا.

ولا يزال الرقم القياسي لأكبر صفقةٍ أبرمها نادٍ إنجليزي مسجَّلةً باسم ليفربول، وبلغت 125 مليونًا للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل.

وقال اللاعب في بيانٍ للنادي، الخميس: «مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، والتشكيلة التي يملكها مذهلةٌ وقويةٌ للغاية في جميع المراكز. منذ علمي باهتمامهم بضمي، صممَّت على إتمام هذا الانتقال».

أما البرتغالي هوجو فيانا، المدير الرياضي لسيتي، فذكر: «تطوُّر أندرسون خلال الأعوام الأخيرة كان مثيرًا للإعجاب حقًّا، وهو يُظهر رغبته في أن يصبح أفضل لاعبٍ».

وأشار بيان سيتي إلى أن أندرسون كان أكثر لاعبٍ لمسًا للكرة، وأكثر لاعبٍ فوزًا بالثنائيات في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وانتقل أندرسون، وهو من خرِّيجي أكاديمية نيوكاسل، إلى نوتنجهام فورست عام 2024، وأصبح من ركائزه الأساسية مع خوضه 75 مباراةً خلال موسمين في الدوري، كما أسهم في تأهله للمرة الأولى إلى إحدى المسابقات الأوروبية 2024ـ2025.

واستُدعي اللاعب للمرَّة الأولى إلى المنتخب من قِبل المدرب الألماني توماس توخيل، سبتمبر 2025، أمام أندورا، وخاض منذ ذلك الحين 17 مباراةً.

وشارك أندرسون أساسيًّا في جميع مباريات كأس العالم باستثناء مواجهة تحديد المركز الثالث التي حسمها الإنجليز على حساب فرنسا 6ـ4 بدخوله بديلًا في الدقائق الأخيرة.