الركبة تبعد دي يونج عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لعدة أسابيع، بعدما أكدت الفحوصات التي أجريت له وجود تمزق في الرباط الجانبي الإنسي بركبته اليمنى.

وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي، الخميس، أنه جرى الاتفاق على أن يستمر اللاعب في تلقي العلاج التحفظي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي. وسيتم متابعة حالته خلال الأسابيع القادمة.

وشارك دي يونج «29 عامًا» في كأس العالم الأخيرة وهو يضع ضمادة كبيرة حول ركبته. وقال اللاعب في منشور على حسابه في «إنستجرام»: «كانت الإصابة أخطر مما تم تحديده في البداية. ولحسن الحظ، لا حاجة إلى إجراء جراحة في هذه المرحلة، وأنا أركز الآن بشكل كامل على التعافي».

ويبدأ برشلونة مشواره نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة تواليًا بمواجهة إلتشي خارج أرضه في الـ 23 من أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الهولندي خرج من دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام المغرب بعد التعادل 1-1.