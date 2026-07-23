الأحد.. انطلاق دوري الملوك بمواجهة دربحة ولوس ترونكوس

تنطلق في مدينة ميلانو الإيطالية، الأحد المقبل، منافسات كأس العالم لدوري الملوك، بمشاركة أفضل 16 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل في نسخة تجمع نخبة أبطال الدوريات العالمية، وتشهد أيضًا مشاركة فرق يترأسها عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم لامين يامال، بطل كأس العالم مع إسبانيا والنجم البرازيلي نيمار.

ويمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البطولة فريقا دربحة، بطل دوري الملوك في المنطقة، وفواز، اللذان يدخلان المنافسات بطموح تحقيق حضور عربي مميز في أكبر بطولة على مستوى منظومة دوري الملوك.

كما تشهد البطولة مشاركة مساعد الفوزان، صانع المحتوى السعودي، في منصب الرئيس المشارك لفريق فواز، في خطوة تعكس الحضور المتنامي لصناع المحتوى العرب في البطولة العالمية.

ويستهل فريق دربحة مشواره الأحد المقبل بمواجهة قوية أمام فريق لوس ترونكوس الإسباني، حامل لقب كأس العالم الموسم الماضي، في واحدة من أبرز مباريات الدور الافتتاحي، فيما يبدأ فريق فواز مشاركته 27 يوليو الجاري أمام أتلتيكو بارثيروس، الفريق الذي يترأسه النجم الكولومبي جيمس رودريجيز.

وقال دربحة: «إن العودة إلى أجواء دوري الملوك من خلال المشاركة في كأس العالم تمثل حافزًا كبيراً للفريق»، مؤكدًا أن الهدف يتجاوز مجرد المشاركة.

وأضاف: «نشعر بحماس كبير للعودة إلى المنافسات، وميلانو تمثل محطة مهمة بالنسبة لنا. نطمح إلى تمثيل السعودية بأفضل صورة، ونؤمن بأننا قادرون على المنافسة على اللقب. لدينا فريق مميز، ونسعى لتقديم كرة تليق بجمهورنا».

ومن جانبه، أكد فواز أن الفريق يدخل منافسات كأس العالم بطموحات كبيرة بعد تتويجه بلقب دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في مواصلة المشوار الناجح والمنافسة على اللقب العالمي.

ويعد دوري الملوك بطولة عالمية مبتكرة أسسها نجم كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وتمزج بين كرة القدم والترفيه الرقمي من خلال قواعد لعب مبتكرة، وتضم فرقًا يترأسها نخبة من نجوم كرة القدم وصناع المحتوى والمؤثرين، واستطاعت منذ انطلاقها استقطاب ملايين المتابعين، لتصبح واحدة من أسرع مسابقات كرة القدم نموًا على مستوى العالم.