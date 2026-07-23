«الشرقي الذي فقد» تتصدر فعالية «ربوعيات»

نظَّمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض فعالية "ربوعيات"، وقدَّمت خلالها باقةً من العروض الفنية والثقافية المتنوعة وسط حضورٍ جماهيري لافتٍ، وتفاعلٍ كبيرٍ من الزوار.

وتصدَّر عرض مسرحية «الشرقي الذي فقد» برنامج الفعالية، إلى جانب فقرة ألعاب الخفة، واختُتمت الأمسية بفقرةٍ غنائيةٍ في لوحةٍ فنيةٍ، جمعت بين المسرح والترفيه والفنون الأدائية من تقديم وإخراج المنذر النغيص.

وتأتي فعالية «ربوعيات» ضمن البرامج التي تنظِّمها الجمعية بهدف دعم المبدعين، وإتاحة مساحاتٍ للتعبير الفني، وتقديم تجاربَ ثقافيةٍ نوعيةٍ، تُلبي اهتمامات الجمهور، وتواكب مستهدفات التنمية الثقافية في السعودية.