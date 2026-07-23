الكحل لـ «الرياضية»: نهاية المعسكر ترسم ملامح الصفقة الأخيرة

تتضِّح ملامح آخر الصفقات الأجنبية لفريق الخليج الأول لكرة القدم نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع ختام معسكر الإعداد الجاري في هولندا، الذي بدأ 9 يوليو.

وأوضح لـ «الرياضية» محمد الكحل، المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي، أن الخليج لا يزال في انتظار اكتمال صفوفه بالتعاقد مع لاعبٍ أجنبي ثامن.

وأفاد بتحرُّك مجلس الإدارة في هذا الملف بناءً على الميزانية المعتمدة، وبالتنسيق مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب الجديد، الذي سيُحدِّد احتياجاته فنيًّا، من الصفقة، مع اقتراب المعسكر من نهايته.

وتوقَّع المدير التنفيذي حسم الملف بصورةٍ تخدم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار، في الوقت ذاته، إلى نجاح فترة الإعداد، حتى الآن، واتِّسام كافة الحصص التدريبية فيها بالجدية، وارتفاع النسق الفني، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لموسم 26- 2027.

وأكد الكحل تعمُّد الجهاز الفني خوض المباريات التجريبية الثلاث الماضية بتشكيلاتٍ مختلفةٍ لمنح جميع العناصر فرصة المشاركة. وأبدى رضاه عن مستوى «الدانة» خاصَّةً أمام بني ياس الإماراتي.

وخسِر الفريق من فريقين هولنديين قبل أن يفوز على بني ياس 2ـ1، وسيلعب مباراتين أخريين في هولندا، إحداهما مع فريق دوردريخت من البلد ذاته، والأخيرة مع الشمال القطري، في 27 يوليو.

ورأى الكحل أن المعسكر يسير على طريق تحقيق الأهداف المرسومة له من الناحيتين البدنية والفنية، لافتًا إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

ومن أجانب الموسم الماضي، يستمر اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، والبرتغالي بيدرو ريبوتشو، الظهير الأيسر، والمهاجم النرويجي جوشوا كينج.

وانضم إليهم، عبر نافذة الانتقالات الحالية، المدافع السنغالي كيكي كوياتي، والبرتغالي ميجيل كريسبو، والفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب الوسط، والإسباني عمر ماسكاريل، لاعبو الوسط.

ويقود جوميز، المدرب السابق للأهلي والتعاون والفتح، 34 لاعبًا في المعسكر، بينهم ستة من فريق تحت 21 عامًا.